Jannik Sinner si è ritirato poco prima del quarto di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Niente derby-bis con Lorenzo Musetti, che accede alla semifinale del Barcelona Open Banc Sabadell per la prima volta in carriera e lo fa senza giocare, grazie a un walkover. Salta dunque la rivincita dopo lo storico quarto giocato la scorsa settimana a Monte-Carlo e dominato da Sinner con un doppio 6-2. La comunicazione è arrivata cinquanta minuti prima del via, alle 11.10 circa, attraverso un post sui social da parte degli organizzatori: "Lorenzo Musetti avanza in semifinale. Jannik Sinner non potrà giocare la partita per un infortunio. Riprenditi presto Jannik!". Musetti affronterà sabato, nella prima semifinale in programma alle 13.30, il vincente del match tra Tsitsipas e De Minaur. Il torneo di Barcellona è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.