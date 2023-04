Precauzione o problema fisico? Jannik Sinner si è ritirato a poco meno di un'ora dal match di quarti di finale contro Lorenzo Musetti, dichiarando forfait. "Infortunio" e "problema fisico" sono stati utilizzati dai canali ufficiali del torneo di Barcellona e dell'Atp, anche se il numero 8 del mondo era apparso decisamente stanco e provato già nel match di giovedì contro Nishioka. "Ho avuto solo qualche crampo, ho giocato parecchio ed ero un po’ stanco oggi, spero di recuperare per domani. Ma non ho male. Vediamo domani come sto", diceva Jannik in conferenza dopo la vittoria contro il giapponese. Si attendono comunque comunicazioni ufficiali da parte dell'altoatesino e del suo staff.