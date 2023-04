Sorteggiato il tabellone del Masters di Madrid, quarto 1000 della stagione al via mercoledì 26 aprile. Musetti, unico italiano tra le teste di serie, è stato sorteggiato dalla parte di Alcaraz e al 2° turno affronterà uno tra Varillas e un qualificato. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' stato sorteggiato il tabellone del Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione, che prende il via mercoledì alla Caja Magica e che Sky Sport e NOW trasmetteranno in diretta. Tanti gli assenti annunciati: Djokovic, Nadal, Sinner, Berrettini. Campione in carica è Carlos Alcaraz, n°2 del ranking, che esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente di Ruusuvuori-Humbert. Con i forfait di Sinner e Berrettini, l'unico azzurro testa di serie resta Lorenzo Musetti (15), che sfiderà al secondo turno uno fra Varillas e un qualificato ed è stato inserito nella parte alta del tabellone. Per Lorenzo Sonego debutto contro un qualificato, Fabio Fognini se la vedrà con il tedesco Otte. In attesa delle qualificazioni, che vedranno da lunedì impegnati Cecchinato, Passaro, Arnaldi, Zeppieri, Nardi, Vavassori e Brancaccio.