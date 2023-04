Jannik Sinner ha cancellato il suo nome dalla entry-list del Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione, al via mercoledì 26 aprile nella capitale spagnola. L'altoatesino, che aveva dato forfait prima del quarto di finale di Barcellona contro Musetti, va ad aggiungersi ad altre assenze eccellenti come Djokovic, Nadal e Berrettini. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW