Matteo Arnaldi conquista la sua prima vittoria della carriera in un Masters 1000: il 22enne di Sanremo vola al 2° turno del Madrid Open grazie al successo per 6-1, 3-6, 7-6 su Benoit Paire, n°161 del ranking. Giovedì esordio per Sonego, Cecchinato e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

MADRID SU SKY: GUIDA TV