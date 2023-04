Musetti saluta subito Madrid: vince Hanfmann

Musetti saluta subito Madrid, battuto all'esordio dal tedesco n. 108 al mondo con il punteggio di 6-4, 7-6 in un'ora e 49 minuti di gioco. Il carrarino può recriminare per la gestione del secondo set, ma è apparso la brutta copia del giocatore apprezzato a Barcellona e Monte-Carlo

Si interrompe subito il cammino a Madrid di Lorenzo Musetti . Reduce dalla semifinale all'ATP 500 di Barcellona, il carrarino ha perso all'esordio al secondo turno con il tedesco Yannick Hanfmann , n. 108 al mondo e proveniente dalle qualificazioni: 6-4, 7-6 il punteggio finale in un'ora e 49 minuti. Una giornata da dimenticare per Musetti, apparso la brutta copia del giocatore ammirato tra Monte-Carlo e Barcellona. Un match in continua rincorsa per l'azzurro, domato dal tedesco che ha comandato l'incontro sin dai primi giochi, sfruttando soprattutto il servizio con tante variazioni.

Il racconto del match

Dopo un primo set perso 6-4 dopo aver recuperato inizialmente un break di svantaggio (troppo remissivo e lontano in risposta), Musetti può recriminare per la gestione del secondo parziale in cui ha servito per il set sul 6-5, ma ha subito l'ennesimo controbreak del tedesco che ha poi vinto il tie break 7-3. Pesano le percentuali sulla seconda dell'azzurro sia al servizio (solo 46% di punti vinti) che in risposta (40% di punti vinti). Un match da dimenticare al più presto in vista degli Internazionali di Roma che scatteranno il prossimo 10 maggio.