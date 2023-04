Arnaldi-Munar per gli ottavi, oggi LIVE su Sky

Dopo la vittoria con Casper Ruud, il 22enne di Sanremo (unico italiano ancora in gara alla Caja Magica) torna in campo contro Jaume Munar, già battuto la settimana scorsa a Barcellona. In palio un posto negli ottavi di finale contro Altmaier o Hanfmann. Il Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Arnaldi vuole continuare a stupire al Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria di venerdì con il n. 4 al mondo Ruud, il 22enne di Sanremo (unico italiano ancora in gara sulla terra spagnola) tornerà oggi in campo contro Jaume Munar nella sfida valida per il 3° turno. Sarà il remake dell'incontro giocato la scorsa settimana a Barcellona e vinto da Arnaldi con lo score di 6-3, 6-4 in due ore di gioco. Il vincitore affronterà negli ottavi uno tra Altmaier e Hanfmann. Tra gli altri match di giornata, occhi puntati su Alcaraz che dopo il complicato esordio con Ruusuvuori sfiderà Dimitrov. Il torneo della Caja Magica è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 maggio.