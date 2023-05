Alcaraz-bis a Madrid: è il 10° titolo in carriera

Il murciano vince il Masters 1000 spagnolo per il secondo anno consecutivo, battendo in finale il lucky loser Jan-Lennard Struff in tre set. Per Alcaraz è il decimo titolo in carriera: nel 2023 ha vinto 19 match su 20 disputati su terra rossa Condividi

Da Madrid a Madrid. Un anno dopo il re della Caja Magica è sempre Carlos Alcaraz, vincitore del Masters 1000 spagnolo per il secondo anno consecutivo. Una cavalcata trionfale sin dal primo turno, conclusa nel migliore dei modi con il successo in finale contro Jan-Lennard Struff: 6-4, 3-6, 6-3 il punteggio in favore dello spagnolo in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una sfida tutt'altro che semplice per Alcaraz contro il n. 65 al mondo, primo giocatore nella storia a raggiungere la finale in un Masters 1000 da lucky loser, che ha giocato una partita di alto livello. Alla distanza, però, ha prevalso la qualità del murciano.

I numeri di Alcaraz Per Alcaraz è il decimo titolo in carriera di cui quattro Masters 1000. Grazie a questa vittoria, inoltre, lo spagnolo conquista due record al pari di Rafael Nadal: Alcaraz è il secondo nella storia a vincere due edizioni consecutive del torneo di Madrid e il più giovane a confermarsi campione in un Masters 1000 da Nadal a Monte-Carlo e Roma nel 2005-2006. Il murciano, n. 2 al mondo (nella classifica mondiale resterà alle spalle di Djokovic per soli 5 punti), vanta numeri monstre nel 2023 con 29 vittorie e solo 2 sconfitte (contro Norrie a Rio e Sinner a Miami), ma soprattutto un 19-1 su terra battuta.