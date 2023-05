Cinqe italiani raggiungono il round decisivo delle qualificazioni agli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 21 maggio. Degli undici azzurri in gara al Foro Italico di Roma, a superare il 1° turno sono stati Franco Agamenone (battuto il finlandese Virtanen), Andrea Pellegrino (vinto il derby con Brancaccio in 3 set), Flavio Cobolli (ritiro del georgiano Basilashvili nel 1° parziale), Stefano Napolitano (successo sullo statunitense Kovacevic) e Francesco Maestrelli. Quest'ultimo ha realizzato l'impresa di giornata, eliminando il cinese Zhizhen Zhang, n. 69 ATP e reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Madrid, con lo score di 5-7, 6-2, 5-7 in quasi 3 ore. Maestrelli era sotto 5-3 nel terzo set e ha ribaltato il punteggio con una serie di quattro game consecutivi. Per il 20enne di Pisa, n. 182 al mondo, si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 70. Martedì è in programma il secondo turno di qualificazioni, mercoledì si giocheranno i primi match del main draw in cui sono già presenti nove italiani, guidati da Jannik Sinner.