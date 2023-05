Debutto per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia: l'ottava testa di serie del seeding apre il programma sul Centrale affrontando l'australiano Thanasi Kokkinakis, n° 104 del ranking. Più tardi sul Pietrangeli c'è Fognini-Kecmanovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW