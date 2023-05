Ritorno con vittoria per Djokovic: Etcheverry ko

Tornato in campo quasi un mese dopo l'ultima volta, il serbo ha impiegato quasi due ore per battere l'argentino Etcheverry. Un match dal doppio volto per Nole che ha stentato all'inizio, ma ha poi chiuso in discesa. Esordio positivo per Rune e Ruud, mentre escono di scena otto teste di serie tra cui Auger Aliassime e Khachanov

Ritorno in campo con vittoria per Novak Djokovic. Dopo aver saltato Madrid per il problema al gomito, il n. 1 al mondo ha iniziato gli Internazionali d'Italia battendo l'argentino Tomas Etcheverry, n. 61 ATP, con lo score di 7-6(5), 6-2 in un'ora e 53 minuti. Una partita dal doppio volto per Nole che non disputava un match ufficiale dal 21 aprile, quando perse contro Lajovic a Banja Luka. Il serbo ha stentato nel primo set (chiuso al tie break recuperando da 3-5), ma ha poi concluso la sfida in discesa trovando ritmo e qualità nei colpi. Djokovic affronterà al terzo turno Grigor Dimitrov che ha eliminato Stan Wawrinka in due set. Esordio senza difficoltà, invece, per Holger Rune e Casper Ruud che hanno eliminato i francesi Fils e Rinderknech.