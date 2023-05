Mou da Djokovic: abbraccio e dedica sul cappellino

Il serbo è tornato in campo quasi un mese dopo l'ultima volta e ha superato l'argentino Etcheverry. A guardare il match in tribuna c'era anche Mourinho: foto ricordo e una dedica di Nole. Tutto il torneo è live su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e anche in streaming su NOW

