Debutto vincente per Alcaraz: Ramos ko, torna n. 1

Buona la prima al Foro Italico per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, all'esordio assoluto agli Internazionali d'Italia, ha battuto il connazionale Albert Ramos Vinolas con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 27 minuti. Un match dal valore doppio per il murciano che, scendendo in campo a Roma, ha già riconquistato aritmeticamente la prima posizione del ranking ATP. Dopo un primo set con qualche difficoltà, Alcaraz è andato in scioltezza nel secondo parziale, conquistando così la qualificazione al terzo turno dove affronterà o il ceco Lehecka o l'ungherese Marozsan.