Sinner: "Giornata no, questo era il mio 100%"

Le parole dell'azzurro dopo il ko negli ottavi di finale degli Internazionali contro Cerundolo: "Ho dato tutto quello che avevo, è stata una giornata tosta. Non ero costante come al solito, ora proviamo a capire perché è andata così. Vagnozzi assente? Non stava benissimo"

"Questo era il mio 100% oggi, ho dato tutto quello che avevo". Parla così Jannik Sinner dopo la sconfitta con Francisco Cerundolo negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Un ko amaro per l'altoatesino, apparso con poche energie e qualche problema fisico nel corso delle 2 ore e 27 minuti di gioco: "Non ho giocato come volevo, ma è andata così - spiega - È stata una giornata tosta, ci tenevo tanto, ma anche dopo aver vinto il primo set non mi sentivo benissimo in campo. Fisicamente sono molto allenato, però ci sono giornate in cui non mi sento benissimo, come oggi, peccato, perché è successo proprio qui a Roma. Ora proviamo a capire perché è andata così, e di trovare la soluzione giusta".