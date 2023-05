Si riprende sul Centrale dopo la sospensione per pioggia tra Djokovic e Rune, valida per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Non prima delle 19 il secondo quarto di finale tra Ruud e Cerundolo. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Si è ripreso dopo un' interruzione di circa un'ora sul Centrale il match tra Novak Djokovic e Holger Rune, valido per i quarti degli Internazionali d'Italia . La partita era stata interrotta sul 6-2, 4-5 in favore del danese a causa della pioggia. Alle 19 il secondo quarto di finale tra Ruud e Cerundolo, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Djokovic-Rune, la cronaca del match

Pessima partenza per Nole, che forse condizionato anche da un problema fisico, concede due volte la battuta nelle fasi iniziali, si trova sotto 1-5 e perde il primo set 2-6 in appena 38', con un linguaggio del corpo non proprio incoraggiante. Non a caso Djokovic chiede l'intervento del fisioterapista in avvio di secondo parziale e prende una pastiglia. Basta una discussione per una chiamata dubbia a Rune per perdere la calma, subire il primo break del match e ridare fiato al Centrale. Anche il danese viene trattato al ginocchio, mentre comincia a piovere sul Foro. Quando va a servire per il set, però, il serbo si fa breakkare, prima che l'arbitro interrompa il match per un diluvio sul 6-2, 4-5 (0-30) per Rune. Dopo un'ora di stop si ritorna in campo e Nole è chirurgico: due punti di fila e set portato a casa 6-4. Il danese strappa subito il servizio in due occasioni al rivale in apertura di terzo set.