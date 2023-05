Holger Rune è il primo finalista degli Internazionali d'Italia. Battuto in semifinale Casper Ruud (4^ testa di serie) con i parziali di 6-7, 6-4, 6-2. Ora Medvedev-Tsitsipas, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Holger Rune è il primo finalista degli Internazionali d'Italia . Battuto in rimonta il norvegese Casper Ruud , n.4 del mondo, con i parziali di 6-7, 6-4, 6-2 dopo quasi tre ore di lotta. La seconda semifinale è in programma ora e vedrà opposti Danill Medvedev , moscovita di 27 anni, e Stefanos Tsitsipas , ateniese di 24. I due si sono già affrontati ben 11 volte: il bilancio è di 7 vittorie a 4 per il russo, 1-1 sulla terra. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Ruud-Rune 7-6, 4-6, 2-6

Primo set estremamente equilibrato, con il Next Gen che salva tre palle break nel sesto gioco e trascina il rivale al tie-break, dominato però da Ruud che chiude 7-2. Rune perde il servizio per la prima volta nel 5° game del secondo set e subito dopo chiede un medical time-out per farsi trattare la spalla destra. Il finalista degli ultimi US Open non la prende bene e non ne approfitta: con due break consecutivi subiti, cede il set 6-4 e viene trascinato al terzo. L'equilibrio si spezza nel 4° game con un passaggio a vuoto di Ruud, che con il doppio fallo finale regala il break al rivale per il 3-1. Il norvegese non si riprende più e Rune può chiudere 6-2, conquistando la prima finale della carriera a Roma, la terza in un Masters 1000 dopo Parigi-Bercy e Monte-Carlo.