Ultimo atto al Foro Italico dell'ottantesima edizione degli Internazionali d'Italia. Rune insegue il secondo mille in carriera dopo Bercy 2022, mentre Medvedev va a caccia del primo titolo su terra. La finale è in programma alle 16 (con l'incognita pioggia su Roma), da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti