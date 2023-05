Matteo Berrettini non giocherà il Roland Garros, secondo Slam stagionale, in programma da domenica 28 maggio. "La riabilitazione prosegue bene, faccio progressi, ma non farò in tempo per Parigi. Tornerò in campo sull'erba dello Stoccarda Open", ha scritto il romano su Instagram

