Epilogo esilarante del torneo di doppio, vinto dal polacco Zielinski e dal monegasco Nys che in finale hanno battuto gli olandesi Van De Zandschulp e Haase. Durante la premiazione è arrivato un improvviso diluvio che ha costretto gli organizzatori a sospendere la consegna dei premi per coprire il campo in vista della finale di singolare. Il tutto mentre Nys e Zielinski celebravano il titolo sotto la pioggia, con il monegasco in versione "nuotatore" sul Centrale

