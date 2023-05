Follia del tennista svedese nel match contro Fils all'ATP 250 di Lione. Dopo una palla contestata e il break subito, Ymer ha distrutto la propria racchetta sulla sedia del giudice. Immediata la squalifica per lui dopo l'intervento del supervisor

Si è concluso con una squalifica l'ATP 250 di Lione per Mikael Ymer. Il tennista svedese ha perso letteralmente la testa negli ottavi di finale contro il francese Arthur Fils. Nel primo set, sul 5-5 e 30-30, Ymer ha iniziato a discutere animatamente con il giudice di sedia Rogerio Santos per una palla ritenuta in campo e contestata dal numero 53 al mondo, che ha poi subito il break. Poi al cambio di campo ecco l'episodio controverso: Ymer distrugge la propria racchetta colpendo ripetutamente, e molto violentamente, la partte bassa della sedia del giudice. Un gesto che ha richiesto l'immediato intervento del supervisor del torneo, che ha poi comunicato al giocatore la squalifica e l'immediata sconfitta a tavolino.