Roland Garros, il tabellone: Sinner con Medvedev

Tabellone di ferro all'orizzonte per gli italiani al Roland Garros. Si è svolta oggi a Parigi il sorteggio del secondo Slam stagionale, in programma dal 28 maggio all'11 giugno, e gli italiani non possono sorridere. Su tutti Jannik Sinner. L'altoatesino, n. 8 del seeding, è stato inserito nell'ultimo quarto del tabellone, quello guidato da Daniil Medvedev. Sinner, che debutterà contro il francese Muller, potrebbe incontrare agli ottavi Zverev o Tiafoe, prima del possibile quarto proprio con il russo, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia. Non è andata meglio a Lorenzo Musetti, inserito nel primo quarto con un potenziale ottavo di finale contro il n. 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Il carrarino esordirà con lo svedese Mikael Ymer e al terzo turno potrebbe incrociare Cameron Norrie. Sarà una parte alta del tabellone di altissimo livello con Alcaraz, Tsitsipas (i due potrebbero incrociarsi nei quarti), Djokovic e Rublev.