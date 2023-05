World Padel Tour a Vienna e live su Sky

Il meglio del padel mondiale scende in campo a Vienna. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del World Padel Tour, con la tappa di Vienna, undicesimo torneo dell’anno. Il racconto live del “Boss Vienna Padel Open 1000” comincia venerdì 26 mattina alle 11 con i quarti di finale, in diretta su Sky Sport Uno (fino alle 13.15), Sky Sport Tennis e NOW. Le telecronache sono di Gianluigi Bagnulo-Emiliano Siciliani, Dario Massara-Nicolò Cotto ed Emiliano Pozzoni-Saverio Palmieri. Sabato 27 maggio alle 11 le semifinali in diretta su Sky Sport Tennis e NOW, con le telecronache di Gaia Brunelli-Emiliano Siciliani ed Emiliano Pozzoni-Nicolò Cotto. Domenica 28 è il giorno delle finali: diretta dalle 11 su Sky Sport Tennis e NOW con la telecronaca di Emiliano Pozzoni-Saverio Palmieri. Nel tabellone femminile, le coppie Salazar/Triay e Josemaria/Sanchez cercano il riscatto dopo la vittoria di Brea/Gonzalez a Copenaghen mentre tra gli uomini, out Galan/Lebron per l’infortunio di quest’ultimo, i favoriti vanno cercati tra Los Superpibes, Di Nenno/Stupaczuk, e i numeri uno del tabellone, Tapia/Coello.