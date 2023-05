Gioia Arnaldi: Galan ko, è la prima vittoria slam

Prima vittoria a livello Slam per Matteo Arnaldi che batte il colombiano Galan in quattro set. Un successo in rimonta per il sanremese che nel primo set ha pagato l'emozione per il debutto in un main draw Slam, ma poi ha dominato. Vittoria anche per il n. 5 al mondo Stefanos Tsitsipas che ha sofferto più del previsto contro il n. 452 ATP Jiri Vesely

