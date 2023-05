Camila Giorgi al 2° turno: battuta Cornet

Primo giorno di Roland Garros 2023, primo sorriso per l’Italia al femminile grazie a Camila Giorgi. La marchigiana, numero 36 nel ranking WTA, ha sconfitto la padrona di casa Alize Cornet in un’ora e 42 minuti di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-4 ed è al secondo turno nello Slam parigino.

Nei primi game, tra le due, è Cornet che parte più contratta. La francese tiene il servizio in apertura nonostante due doppi falli, ma sull’1-1 viene ripresa da 30-0 di vantaggio. Segue una fase di partita un po’ confusa in cui Giorgi non consolida il break, ma Cornet non riesce a mettere la testa avanti, a testimonianza di quanto la francese senta la partita. Nonostante le fatiche in difesa, la padrona di casa non riesce a tenere il ritmo di Giorgi e dopo 40 minuti l’italiana ha una prima occasione di servire per il set sul 5-2. Al momento di chiudere il parziale, la marchigiana si incarta e con due doppi falli di fila permette a Cornet di riavvicinarsi. Il moto d’orgoglio della francese, tuttavia, dura poco: la numero 59 WTA gioca un altro pessimo turno di servizio, commette doppio fallo sul secondo set point e Giorgi porta a casa il primo parziale per 6-3.

Nel secondo set Cornet evita di andare sotto 0-2 e poi è lei che per la prima volta strappa il servizio all’italiana. Nel game successivo, Giorgi riprende la francese da 40-0, ma al momento di mettere la testa avanti anche nel secondo parziale, l’italiana commette una ingenuità clamorosa con il dritto e viene scavalcata da un lob che la Cornet gioca quasi incredula. La partita è sempre più nervosa e nel gioco di nervi la francese conferma il break per la prima volta nel match, salvo poi venire nuovamente riagganciata sul 4-4 e poi perdere nuovamente il servizio nel tentativo di rimanere nel match sotto 4-5. Al secondo turno Giorgi affronterà la vincente del derby statunitense tra Danielle Collins e la testa di serie numero 3 Jessica Pegula.