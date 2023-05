Novak Djokovic vola agevolmente al 2° turno del Roland Garros grazie al successo in tre set contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n° 114 del ranking. Avanzano anche Norrie e Shapovalov, con il canadese prossimo rivale di Arnaldi. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Esordio con vittoria per Novak Djokovic al Roland Garros. Il serbo, numero 3 del ranking e del seeding, si è liberato in tre set dello statunitense Aleksandar Kovacevic, 114 del mondo. Tutto piuttosto semplice per Djokovic, che ha faticato solo nel terzo parziale, quando è stato trascinato al tie-break. Nole se la vedrà al 2° turno con l'ungherese Marton Fucsovics (83 del ranking). Soffrono Norrie e Shapovalov (prossimo avversario di Arnaldi), che impiegano cinque set per piegare Paire e Nakashima. Subito fuori Zapata Miralles, rimontato dall'argentino Schwartzman.