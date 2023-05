Alcaraz, Nole e 4 italiani: il programma di oggi

A Parigi inizia il secondo turno con la parte alta del tabellone maschile. Protagonisti quattro italiani: sono Arnaldi, Fognini, Musetti e Sonego. Tra gli altri match di giornata, riflettori puntati su Alcaraz e Djokovic. Al femminile spazio a Giorgi-Pegula ed Errani-Begu. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky)

Sarà un super mercoledì al Roland Garros. A Parigi inizia il secondo turno con gli uomini della parte alta del tabellone. Quattro gli azzurri impegnati con Fognini che aprirà la giornata sul campo 6 contro l'australiano Kubler. Impegno ostico, invece, per Lorenzo Musetti contro l'insidioso russo Shevchenko mentre Sonego e Arnaldi saranno opposti a Humbert e Shapovalov. Tra gli incontri di giornata, tornano in campo Alcaraz e Djokovic che scenderanno in campo sul Philippe Chatrier. Il n. 1 al mondo affronterà il giapponese Daniel, mentre Nole se la vedrà con l'ungherese Fucsovic. Parte bassa del tabellone, invece, nel torneo femminile: spazio a Camila Giorgi sul centrale con la n. 3 al mondo Jessica Pegula, mentre Sara Errani giocherà sul campo 9 con la rumena Begu.