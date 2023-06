Tre italiani in campo a Parigi per il terzo turno. Apre il programma Sonego sul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev, più tardi Musetti contro Norrie e Fognini-Ofner. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210-211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti