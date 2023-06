Alcaraz-Djokovic, sfida fra generazioni a Parigi

La prima posizione nel ranking

Quella tra Alcaraz e Djokovic non sarà soltanto una semifinale. Sul Philippe Chatrier ci si gioca anche la prima posizione nel ranking. Lo spagnolo, vincendo, avrebbe la certezza di rimanere il numero uno, per la ventiseiesima settimana. Il serbo, se lo batte, ha la speranza di ritornare ad esserlo. Nel suo caso, le settimane in cima al mondo sarebbero 387. La prima volta che Djokovic ha avuto un numero uno davanti era il 4 luglio 2011, quasi dodici anni fa. Da allora finali su finali, centinaia di partite, giovani generazioni sbranate, tante statistiche a disposizione, forse troppe. Alcaraz non ha albi d’oro a cui aggrapparsi, solo i suoi muscoli che bastano e avanzano. L’ex campione giocherà per orgoglio, per dimostrare che non è finita e che non sta finendo e in effetti come può essere finita con diciannove vittorie consecutive a livello Slam (Wimbledon e Australian Open), per dimostrare che la storia ha un peso. Al contrario il suo avversario, per la prima volta in semifinale sulla terra rossa, sarà lì per provare che la storia non gioca al posto tuo. Non contro Carlos Alcaraz.