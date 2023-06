Queen's, Musetti ai quarti: sfiderà Rune

Negli ottavi del torneo sull'erba londinese l'italiano batte lo statunitense Shelton in tre set (6-4, 4-6, 6-4) e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà Rune. Nel primo turno Musetti aveva invece eliminato il britannico Choinski

Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen's a Londra. Il tennista azzurro, n.16 del mondo, ha superato in tre set l'americano Ben Shelton per

6-4 4-6 6-4. Per lui una vittoria sofferta ma convincente contro il 20enne talento americano, n.35 del mondo, sull'erba britannica. Ora sfiderà Rune che ha battuto Peniston 6-3, 6-4.