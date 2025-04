Alcaraz è in finale: Davidovich battuto in due set

Il n. 2 del seeding ha eliminato in semifinale il connazione Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6(2), 6-4 in due ore e 9 minuti di gioco. In finale, in programma domenica alle ore 12, Alcaraz affronterà il vincitore della sfida tra Musetti e De Minaur. Il torneo è live su Sky Sport e in streaming su NOW

MUSETTI-DE MINAUR LIVE