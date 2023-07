Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Amburgo, torneo sulla terra rossa tedesca dove il 21enne di Carrara aveva vinto un anno fa il suo primo titolo nel circuito maggiore (battendo in finale Alcaraz in tre set). In questa edizione, dopo le vittorie contro Ymer e Kovalik, l'azzurro deve arrendersi a Laslo Djere: 7-5, 6-3 a favore del serbo, apparso più solido nell'arco del match. Avanti 4-2 nel primo set, Musetti incassa il controbreak e crolla al secondo set point (rompendo una racchetta per la rabbia). Nervosismo smaltito nel secondo parziale, quando l'equilibrio si spezza sul 4-3 per Djere che ottiene il break e chiude i giochi alla battuta. Male la seconda di sercizio per Musetti, che non interrompe la maledizione alle prese col serbo: 5 vittorie su 5 sulla terra rossa nei precedenti per Djere, avanti 6-2 nel bilancio totale con le uniche sconfitte rimediate sul cemento (Parigi e Napoli). E per Lorenzo, la difesa del titolo ad Amburgo è purtroppo sfumata.