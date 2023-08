Sinner-Berrettini, il derby LIVE su Sky Sport

Derby azzurro a Toronto nel secondo turno tra Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo Wimbledon, e un ritrovato Matteo Berrettini. Sarà il primo confronto tra i due: in palio un posto negli ottavi contro Purcell o Murray. Il match è in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

MUSETTI AGLI OTTAVI, FUORI ARNALDI: I RISULTATI