Musetti-Medvedev tra poco LIVE su Sky Sport Summer

Reduce dal difficile successo con Kokkinakis, il carrarino va a caccia del primo quarto di finale in un 1000 su cemento outdoor. Di fronte c'è il giocatore più in forma su questa superfice, vincitore di 21 degli ultimi 22 match giocati sul veloce. L'incontro è in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti