Carlos Alcaraz è stato eliminato a sorpresa da Tommy Paul ai quarti di finale di Toronto e non potrà sfidare Jannik Sinner in semifinale, ma si è congedato dal torneo canadese con un colpo da urlo: nel quinto gioco del secondo set lo spagnolo ha tirato fuori un'autentica magia, un passante lungolinea sotto le gambe dalla linea di fondo campo. Vedere per credere il VIDEO sopra

