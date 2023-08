Apre Berrettini, chiude Musetti: il programma

Seconda giornata a Cincinnati dedicata al primo turno con tre azzurri in campo. Apre il programma Berrettini con Auger-Aliassime, poi Sonego con Shevchenko. Nella notte italiana, infine, chiuderà Musetti contro Evans. Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Archiviato Toronto con il trionfo di Jannik Sinner, il circuito si sposta a Cincinnati per il secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open. Dopo i quattro match di primo turno che hanno aperto il programma nella giornata di domenica, nel lunedì statunitense sono in calendario 10 incontri con 3 italiani in campo. Ad aprire le danze sarà Matteo Berrettini, impegnato alle 17 (ore italiane) contro il n. 12 del tabellone, Felix Auger-Aliassime. Momenti opposti per i due che si sono affrontati quattro volte, con il bilancio in favore di Matteo (4-1). L'azzurro ha trovato nuova linfa dopo Wimbledon, mentre Auger-Aliassime è reduce da tre ko di fila. Dopo toccherà a Lorenzo Sonego contro l'ostico russo Aleksander Shevchenko, proveniente dalle qualificazioni, mentre nella notte italiane (2° match della sessione serale) tra lunedì e martedì scenderà in campo Lorenzo Musetti contro il britannico Daniel Evans. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.