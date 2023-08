Zverev elimina Medvedev: il tedesco è nei quarti

Straordinaria prestazione del tedesco che elimina il n. 3 al mondo (al secondo ko negli ultimi tre match) e torna a giocare i quarti in un 1000 dopo un anno e mezzo. Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un anno e mezzo dopo Miami 2022, Sascha Zverev torna nei quarti di finale di un Masters 1000. Il tedesco ha superato gli ottavi di finale a Cincinnati, battendo il n. 3 al mondo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in 2 ore e 33 minuti di gioco. Una partita di altissimo livello, in cui si è visto uno Zverev in grandissimo spolvero. Non soltanto colpi di qualità, ma soprattutto grande tenuta mentale, mostrata nel terzo set. Dopo aver vinto il primo parziale e perso il secondo, Sascha ha svoltato il match a proprio favore tra l'ottavo e il nono gioco del terzo. Prima le due palle break salvata a Medvedev, poi il break a favore che l'ha portato a servire per il match. Campione nel 2021 in Ohio, Zverev giocherà i quarti di un Masters 1000 per la 25^ volta in carriera. Una vittoria con merito che spezza il tabù Medvedev con cui aveva perso negli ultimi tre precedenti.