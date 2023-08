ATP Cincinnati, la 1^ semifinale è Alcaraz-Hurkacz

Il n. 1 al mondo e il polacco eliminano gli australiani Purcell e Popyrin e si ritroveranno di fronte dopo il match combattuto a Toronto. Intanto in doppio si ferma la corsa di Musetti e Sonego, ko nei quarti. Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà tra Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz la prima semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Nella sfida in programma sabato, il n. 1 al mondo e il polacco si ritroveranno uno contro l'altro nel remake della sfida andata in scena a Toronto, vinta a fatica da Alcaraz dopo 2h41' di gioco. Se in Canada, però, erano soltanto gli ottavi, stavolta in palio ci sarà un posto nella finale. Lo spagnolo ha staccato il pass per le semifinali battendo l'australiano Max Purcell, n. 70 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con lo score di 6-4, 3-6, 6-4. Come con Paul, il n. 1 al mondo non ha avuto vita facile anche con l'australiano che ha giocato il miglior torneo della sua carriera. Con Alcaraz è stata una partita punto a punto, risolta nel terzo set grazie al break nel nono gioco. Vittoria in due set (6-1, 7-6), invece, per Hurkacz contro un altro australiano, il 24enne di Sydney Alexei Popyrin. Una sfida dal doppio volto per il polacco che dopo un primo set in scioltezza ha faticato un po' di più nel secondo, scivolato on serve fino al tie break in cui Hurkacz ha sprecato sei set point (era avanti 6-1) prima di chiudere 10-8.