Sinner, debutto ok: al 2° turno derby con Sonego

Inizia senza difficoltà lo US Open di Jannik Sinner. L'altoatesino, al ritorno in campo dopo il ko all'esordio a Cincinnati contro Lajovic, ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann, n. 54 ATP, con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-1 in 2 ore e 20 minuti. Una partita mai in discussione per Sinner, la migliore di sempre per lui in un Major visto che non aveva mai concesso così pochi game. "Sono soddisfatto, credo di aver giocato una partita molto positiva - ha spiegato Jannik dopo il match - Dopo Cincinnati abbiamo avuto un paio di giorni off, poi abbiamo iniziato una settimana di lavoro molto duro. Sia fisicamente che tennisticamente in campo mi sentivo molto bene".