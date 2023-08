Finiscono nel peggiore dei modi gli US Open di Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match di 2° turno contro il francese Rinderknech quando era sotto 6-4, 5-3 per una brutta distorsione alla caviglia destra. Da valutare l'entità dell'infortunio, con il romano che è rimasto a terra dolorante, prima di decidere di abbandonare il campo sulle proprie gambe, seppur claudicante

Non c'è pace per Matteo Berrettini . Il romano è infatti stato costretto al ritiro nel match di 2° turno contro Rinderknech a causa di un brutto infortunio alla caviglia, occorso al termine del 2° set sul punteggio di 6-4, 5-3 in favore del francese. Matteo, semifinalista nel 2019 fermato solo dal futuro vincitore Rafa Nadal, partecipava per la sesta volta al main draw newyorkese dove ha anche raggiunto gli ottavi nel 2020 ed i quarti nelle ultime due edizioni.

La dinamica dell'infortunio di Berrettini

In un tentativo di recuperso verso sinistra, la caviglia destra di Berrettini si è piantata sul terreno, compiendo un movimento totalmente innaturale. Il finalista di Wimbledon si è accasciato per terra, urlando dal dolore. Dopo qualche minuto, è arrivato il fisioterapista che l'ha accompagnato alla sedia: fortunatamente Matteo è riuscito ad appoggiare il piede. Tolta la calzatura che evidenziava il malleolo gonfio, Berrettini ha deciso di ritirarsi, prima di rientrare negli spogliatoi sulle proprie gambe. Da valutare l'entità dell'infortunio con ulteriori esami che saranno sostenuti nelle prossime ore: l'azzurro è stato portato via in sedia a rotelle, come dimostra un video diffuso sui social.