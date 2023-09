Due azzurri in campo a New York per un posto negli ottavi. Prima volta in un terzo turno Slam per Matteo Arnaldi, opposto al n. 16 del seeding Cameron Norrie. Più tardi il match tra Sinner e Wawrinka. Gli incontri sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti