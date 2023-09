Djokovic e 4 statunitensi in campo: il programma

Iniziano gli ottavi di finali a Flushing Meadows con la parte bassa del tabellone. Djokovic affronterà nella notte il croato Gojo, apre il programma il derby statunitense tra Paul e Shelton. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Settima giornata di gara agli US Open che segna l'inizio degli ottavi di finale. Si comincia dalla parte bassa del tabellone maschile, quella di Novak Djokovic che, dopo la vittoria in 5 set nel derby con Djere, affronterà il croato Gojo nella sessione serale sull'Arthur Ashe. Ad aprire il programma sarà il derby statunitense tra Tommy Paul e Ben Shelton, mentre nella notte, sul Louis Armstrong, scenderanno in campo gli altri due americani, Frances Tiafoe (contro l'australiano Hijikata) e Taylor Fritz (contro l'elvetico Stricker). In campo femminile occhi puntati non soltanto sulla n. 1 al mondo Iga Swiatek, opposta alla lettone Jelena Ostapenko, ma anche su Caroline Wozniacki che non vuole smettere di sognare dopo aver raggiunto gli ottavi al rientro nel circuito a distanza di tre anni e mezzo dall'annuncio del ritiro.