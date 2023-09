Arnaldi-Alcaraz LIVE: lo spagnolo vince il 1° set

Sfida da sogno per Matteo Arnaldi che, al primo ottavo di finale in carriera in un Major, affronta il n. 1 al mondo sull'Arthur Ashe. Chi vince affronterà Sinner o Zverev nei quarti. Il match è in diretta su SuperTennis, canale 212 di Sky; sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

I PRECEDENTI TRA ALCARAZ E GLI ITALIANI