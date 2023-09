Coppa Davis, domani il via: la guida completa

Riparte da Bologna la rincorsa dell'Italia alla Coppa Davis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Da martedì 12 a domenica 17, gli azzurri saranno impegnati nel girone all'Unipol Arena contro Canada, Cile e Svezia. L'obiettivo è passare il girone per raggiungere le finali di Malaga. Tutto quello che c'è da sapere sul torneo

Torna l'appuntamento con la Coppa Davis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Da martedì 12, fino a domenica 17, si giocherà la fase a gironi in quattro città europee: Bologna, Manchester, Valencia e Spalato. L'Italia di capitan Volandri, semifinalista lo scorso anno, tornerà all'Unipol Arena, stavolta senza aver disputato le qualificazioni vista la wild card concessa dall'ITF. L'obiettivo è centrare la qualificazione per le finali di Malaga: gli avversari saranno il Canada, campione in carica e "orfano" di Felix Auger-Aliassime, la Svezia dei fratelli Ymer e il Cile di Garin e Jarry.