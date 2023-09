Tennis

Novak Djokovic scalza Carlos Alcaraz in testa al ranking ATP al termine degli US Open. Il serbo raggiunge le 390 settimane da n. 1 al mondo, record all time per il numero di settimane in testa alla classifica. Ecco i dieci giocatori che hanno occupato per più tempo il prestigioso trono di numero 1 della classifica mondiale IL RANKING ATP