Vasek Pospisil soffre ma batte Leo Borg in tre set e porta il primo punto al Canada nella sfida alla Svezia, valida per le Finals di Coppa Davis. Più tardi secondo singolare e doppio, con l'Italia che osserva interessata in ottica qualificazione. La Davis è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

VERSO ITALIA-CILE: MUSETTI O ARNALDI?