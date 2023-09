Si complica per l'Italia il cammino verso Malaga, dove sono in programma le Final Eight di Coppa Davis a fine novembre. Dopo il ko contro il Canada, gli azzurri devono battere Cile e Svezia nei due restanti match, possibilmente con il maggior scarto possibile, per entrare tra le prime due del girone A e volare in Spagna. Ecco cosa prevede il regolamento. La Davis è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ITALIA FLOP, IL CANADA VINCE 3-0