Chengdu, Musetti è in semifinale: Rinderknech ko

Con un convincente doppio 6-3, il tennista italiano sconfigge il francese Arthur Rinderknech, numero 67 Atp, e conquista la semifinale del torneo 250 in corso in Cina. In semifinale Musetti -18esimo nel ranking e unico italiano in campo nella provincia di Sichuan- sfiderà domani alle 11.30 il russo Roman Safiullin, che si è qualificato grazie al ritiro dell'australiano Jordan Thompson, quando quest'ultimo era sotto di un set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a martedì 26 settembre