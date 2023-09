Alexander Zverev vince il torneo Atp 250 di Chengdu (cemento, montepremi 1.261.555 dollari). Il tedesco, numero 10 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in finale in rimonta il russo Roman Safiullin, numero 55 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (2-7), 7-6 (7-5), 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. Safiullin in semifinale aveva eliminato Lorenzo Musetti