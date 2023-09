Sinner, ritorno vincente: Evans ko dopo 3 ore

Si è rivelato più complicato del previsto il ritorno in campo di Jannik Sinner che ha impiegato 3 ore per battere Daniel Evans con lo score di 6-4, 6-7, 6-3. L'azzurro attende Nishioka o Shang al secondo turno. Tra poco in campo anche Musetti, impegnato contro Khachanov

Vittoria a fatica al ritorno in campo per Jannik Sinner. Al primo match dopo gli US Open, l'altoatesino ha superato il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo Daniel Evans, n. 33 al mondo, con lo score 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 50 minuti. Un match tra luci e ombre per l'azzurro, rimasto in campo più del previsto dopo aver servito per il match nel secondo set sul 5-4 e subito il controbreak di Evans, che ha poi chiuso il parziale al tie break. Sinner ha accusato qualche difficoltà sul piano fisico (nel terzo set ha chiesto l'intervento del fisioterapista per farsi massaggiare la coscia sinistra, oltre ad aver accusato un problema al ginocchio destro dopo una caduta), ma è riuscito comunque a chiudere una sfida che, a tratti, si è trasformata in una battaglia di nervi.