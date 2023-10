Una piccola modifica che sa di rivoluzione in vista degli Australian Open 2024, che cominceranno per la prima volta di domenica e dureranno 15 giorni. Il motivo? "E' una soluzione per ridurre la fine delle partite tardive", ha spiegato il direttore del torneo, Craig Tiley. Lo scorso anno Kokkinakis-Murray terminò, infatti, alle 4 del mattino